Киев, 3 января. Служба безопасности Украины разрешила въезд в страну известному российскому актеру Федору Добронравову. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на ответ ведомства.

СБУ запретила артисту посещать страну из-за визита в Крым, ограничительные меры распространялись на три года. Однако в марте прошлого года Окружной административный суд Киева отменил запрет, а решение украинского Минкультуры внести артиста в список лиц, которые несут «угрозу национальной безопасности» страны, признал незаконным.

«Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда», — говорится в сообщении СБУ.

Сам Добронравов в разговоре с Федеральным агентством новостей заявлял, что несмотря на исключение его имени из «черного списка», посещать Украину в ближайшем будущем не собирается.

Отметим, что артист далеко не первый, кто столкнулся с трудностями из-за «нарушения», по мнению Украины, «правил въезда в Крым». Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году, когда его жители не признали государственного переворота в Киеве. Крым вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии нескольких лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.