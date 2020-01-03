США не уведомили Ирак о готовящемся авиаударе, при котором погиб Сулеймани 

Багдад, 3 января Власти Ирака не были в курсе запланированного ракетного удара США по Багдаду, однако теперь Вооруженные силы страны готовы к любым последствиям. Об этом заявил официальный представитель главнокомандующего войск государства Абдулкарим Халаф.

По его словам, США не уведомили Ирак об авиаударе, который унес жизнь командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Халаф назвал шаг Пентагона грубым нарушением суверенитета страны и пренебрежением сотрудничеством ВС Ирака и коалиции.

«Вооруженные силы страны готовы к любым последствиям этого авиаудара», — заверил он.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. По некоторой информации, удар пришелся по автомобильной колонне, где находился генерал. В результате атаки скончались еще несколько человек.

Пентагон подтвердил, что нанести удар распорядился американский президент Дональд Трамп, который стремится предотвратить «враждебные действия» со стороны Ирана. Вашингтон обвинил генерала в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство Соединенных Штатов в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Страна первела ракетные войска в боевую готовность.