Обнаженная Лобода верхом на единороге разочаровала фанатов

Москва, 3 января. Новый клип известной певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало», ставший новогодним подарком для фанатов, разделил их на два лагеря: одни остались в восторге от творения артистки, другие же сочли видео чрезмерно пошлым.

Героиня ролика и его авторы назвали клип «эльфийской сказкой». На протяжении почти четырех минут Лобода, облаченная в блестящую накидку, позирует верхом на белом единороге. К концу клипа со звезды пропадает вся одежда и обнаженная певица, вздыхая, поет: «Ой, мама, ой, что ж я наделала!».

Изначально Лобода публиковала отрывки из ролика на своей странице в Instagram. Подписчики от кадров приходили в восторг.

«Клип супер!! Спасибо, что вы есть!!» — написал safonov725.

«Шикарна», — оценила liudmilabudekova.

Находились и те, кто посчитал клип пошлым, а саму Лободу «дешевкой». Еще больше негатива вызвал полностью опубликованный на YouTube клип, который разочаровал поклонников.

«Все люди как люди, а я Лобода», — написал Sasha MeZo.

«На этот раз клип неудачный, просто ни о чем», — расстроилась Аида Гасанова.

«Это уже аморальность», — констатировал Марат Алиев.

«Первый раз такую дешевку у нее вижу», — прокомментировала Vitalson88.

Ранее Лобода в эфире программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным раскрыла секрет своей соблазнительности. По ее словам, «мягкую сексуальность» ей подарило материнство. Фанаты же продолжают обсуждать отношения звезды с фронтменом метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.