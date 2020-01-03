Миро резко высказалась о помолвке Водяновой с французским миллиардером

Москва, 3 января. Скандально известная блогер Лена Миро назвала модель Наталью Водянову «курицей», которая спустя девять лет отношений с французским миллиардером Антуаном Арно наконец «высидела мужика».

Супермодель на днях опубликовала в Instagram фото с возлюбленным. Подписчики тут же обратили внимание, что на безымянном пальце Водяновой красуется помолвочное кольцо с камнем.

Роман пары длится с 2011 года, модель подарила миллиардеру двоих детей.

«Дождалась! Высидела! Пришла к успеху!» — резко высказалась Миро на новость о скором замужестве Водяновой.

По мнению блогера, звезда в этой ситуации выглядит жалко, пусть и дожидалась брака с мужчиной из богатейшей семьи Франции.

«Ну, реально: будто бы все девять лет Наташка сдавала какие-то экзамены в поисках одобрения», — написала Миро в блоге.

В заключение блогер объявила, что у многих девушек достоинства «как кот наплакал», хотя есть и красота, и ум.

Отметим, что брак с Арно станет для Водяновой вторым. Модель была супругой британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана, которому подарила дочь и двух сыновей. В 2011 году Водянова объявила, что они с мужем больше не живут вместе.

Роман с Арно начался в том же году. Он французский бизнесмен, генеральный директор Berluti, сын мультимиллиардера Бернара Арно.

Фанаты, узнав о радостном событии в семье Водяновой, тут же в многочисленных комментариях пожелали паре счастья и скорого прибавления.