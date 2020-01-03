Тысячи жителей Ирана вышли на митинг после убийства Сулеймани

Тегеран, 3 января. Тысячи жителей Ирана выходят на улицы после того, как стало известно об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Митинги проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе и в Кермане, передает Press TV. Участники акции выходят на улицу с флагами и портретами Сулеймани, также демонстранты скандируют лозунги против США.

Ранее стало известно, что иранский генерал погиб в результате ракетного удара по багдадскому аэропорту, нанесенного США. Операция была проведена, как сообщили в Пентагоне, по указу американского лидера Дональда Трампа. Иран пообещал ответить США на преступные действия.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали, что убийство Сулеймани может обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что убийство американскими силами иранского генерала — террористический акт США.