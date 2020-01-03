Иран после убийства Сулеймани перевел ракетные войска в боевую готовность

Москва, 3 января. Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность — они находятся в режиме ожидания, сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

По его словам, ячейки сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по всему миру также «на низком старте».

«Прошел слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы. Все ждут приказа», — написал он в Twitter.

Сообщается, что иранские ракетные подразделения находятся в режиме ожидания. Все ячейки сил «Кудс» по всему миру также на низком старте. Прошёл слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы.



Все ждут приказа — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 3 января 2020 г.

Обстановка накалилась после убийства американцами командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в окрестностях аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что атака была проведена по распоряжению американского президента Дональда Трампа с целью предотвратить враждебные действия со стороны Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. В Минобороны РФ отметили, что такой недальновидный шаг Вашингтона приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.