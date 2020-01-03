Сирия, 3 января. США эвакуируют высокопоставленное командование из Республики Ирак. Два человека пострадали в результате взрыва СВУ в районе Тель-Абьяда в Ракке. В парламенте призвали к принятию закона о выводе иностранных войск с территории Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили не менее десяти исламистов вооруженной оппозиции во время столкновений в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации подрыва автомобиля SDF**** на юго-востоке Ракки.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании местности в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

Соединенные Штаты: эвакуируют высокопоставленное командование из Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС возглавляемой США международной коалиции возобновили работу в восточных районах провинции, контролируемых курдскими вооруженными группировками. Как передает военный источник в Twitter (euphratespost), самолеты западного альянса осуществляют разведывательные вылеты. В то же время Twitter-канал (Nawaroliver), ссылаясь на слова сирийских активистов, утверждает, что ВВС коалиции направились в Ирак, для того чтобы эвакуировать высшее командование. Это является мерой предосторожности, поскольку существует угроза нападения на американских военных как со стороны проправительственных сил, так и со стороны мирного населения.

Провинция Идлиб

Появилась информация о последствиях вооруженных столкновений, развернувшихся на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции в первой половине дня. Как передает информагентство Al Nour, при попытке прорвать оборону правительственных сил в районе населенных пунктов Ат-Тах и Джарджаназ, были уничтожены не менее десяти боевиков различных группировок. О возможных потерях со стороны сил САР все еще ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Поступила информация о новом взрыве, прогремевшем в зоне оккупации курдских бандформирований. Согласно сведениям информационного портала Al Nour, один из боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит, подорвавшись на автомобиле вблизи населенного пункта Аль-Карама в юго-восточной части провинции. Курдские источники обвиняют в случившемся подпольные ячейки «Исламского государства».

Между тем недалеко от границы с Турцией детонировало СВУ, в установке которого подозреваются радикалы Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с ней. Детонация мины произошла у деревни Айн-Арус к югу от города Тель-Абьяд и привела к ранению двух человек. Напомним, этот район перешел под контроль протурецких формирований в ходе операции «Источник мира» еще в октябре. Как известно, перед тем как покинуть данную территорию, курдские радикалы заминировали приграничные районы для нанесения как можно большего урона союзникам Турции, однако жертвами взрывов зачастую становятся мирные жители.

Ирак

Представители иракских властей высказались по поводу атаки американских ВС на позиции проиранских формирований. Премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди заявил, что осуществленный США налет является нарушением суверенитета Республики. По словам заместителя главы государства, действия США «нарушают условия пребывания военных США в Ираке». Кроме того, два крупнейших блока в иракского парламента — «Саирун» и «аль-Фатх» — призвали к принятию закона о выводе иностранных войск с территории страны. Напомним, атака Соединенных Штатов привела к гибели главы спецназа «Аль-Кудс» «Корпуса стражей исламской революции» и замкомандира иракского ополчения «Хашд аш-Шааби».

По данным военного источника в Telegram (rybar), британские дипломатические представительства и военные объекты были переведены на усиленный режим работы, а в посольство США в столице прибыли 750 военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.