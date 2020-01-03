Путин и Макрон обсудили обмен между Киевом и Донбассом и сделку по газу Украины и РФ

Москва, 3 января. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств в ходе беседы рассмотрели основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта и указали на важность последовательной реализации Минских соглашений, принятых на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года «пакетной» сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Напомним, Россия и Украина в конце декабря прошлого года подписали пакет документов, который позволяет продолжить транзит газа через украинскую территорию. Соглашение рассчитано на пять лет.

В конце декабря на линии соприкосновения в районе контрольно-пропускного пункта в Горловке состоялся обмен удерживаемых лиц между Киевом и республиками Донбасса. Украинской стороне было передано 76 человек, ДНР и ЛНР — 124 человека, указала «Газета.ру».