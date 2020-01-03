Онищенко призвал не связывать благосостояние россиян с частотой употребления мата

Финансовый университет при правительстве РФ в своем исследовании назвал города, в которых жители чаще всего употребляют ненормативную лексику. Авторы исследования связали позиции городов в рейтинге с экономической активностью населения в них. Однако уровень благосостояния граждан и их экономическая активность в городах не влияет на частоту употребления мата в речи, уверен первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Геннадий Онищенко.

В опросе участвовали населенные пункты, где проживают более 250 тысяч человек. Социологи выяснили, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.

По итогам исследования выяснилось, что наиболее часто мат встречается в речи жителей Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута.

«Реже всего подобную лексику используют жители Петрозaводскa, Чебоксaр, Вологды, Сaнкт-Петербургa и Химок», — говорится в официальных результатах.

Исследователи также сопоставили полученные данные с уровнем жизни и показателями экономической активности населения. В результате стало понятно, что чаще ненормативную лексику используют в тех городах, где хуже общая экономическая ситуация.

Геннадий Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей оценил позиции различных городов согласно исследованию Финансового университета. В начале собеседник ФАН обратил внимание на Владивосток.

«Владивосток – это мировой порт, а такие города во все времена обычно отличались от других. Наличие порта определяет поведенческую и языковую ситуацию. Он всегда притягивает к себе искателей приключений. К тому же криминальная обстановка в таких городах более беспокойная», — сказал депутат.

Говоря о положении Нижневартовска в списке, парламентарий указал, что специфика жизни людей этого города накладывает отпечаток на использование ненормативной лексики.

«В Нижневартовске преобладает вахтовый метод работы. Туда прилетают на короткий промежуток для добычи углеводородов. Естественно, что это не выпускники МГИМО или литературного университета Санкт-Петербурга и Москвы. Туда приезжают мужчины, которые четко понимают, что они хотят. В свою очередь род их деятельности не располагает к поочередному отрыванию лепестков белой ромашки и задаванию соответствующего вопроса», — подчеркнул он.

Новосибирск, как считает Онищенко, представляет собой торговый город, а это обстоятельство влияет культуру речи жителей города.

«Уже сегодня он является пересечением торговых путей. Поэтому туда съезжаются все, кто занимается торговлей в пищевом и промышленном сегменте. Но при этом Новосибирск — город с большим количеством студентов и университетов», — уточнил депутат.

По словам парламентария, попадание Хабаровска в число городов с наибольшим количеством людей, говорящих матом, может быть ошибкой. В целом собеседник ФАН соглашается с определением лидеров антирейтинга. Оценивая позиции Вологды, Петрозаводска и Чебоксар в списке, Онищенко указывает на тот факт, что они являются патриархальными российскими городами. Более высокая культура речи в них не связана с экономической активностью населения, а просто люди там соблюдает общественные нормы и правила.

«В этих городах использование идиом считается недопустимым. К тому же эти города меньше всего тронуты «растлением» после бурных лет. Петрозаводск является столицей национальной республики, где очень сильно выражена патриархальность в вопросе чистоты речи. Чебоксары – это небольшой столичный городок национальной республики, где традиции очень высоко ценятся», — заявил он.

При этом в Санкт-Петербурге, как полагает Онищенко, высокий уровень культуры употребления русского языка не связан с благосостоянием его жителей.

«Наоборот там присутствует фрагментация общества. Этот город ценит свое культурное наследие. Петербург нельзя назвать богатым городом, поэтому определенный уровень культуры речи связан не с экономикой», — резюмировал парламентарий.

Ранее социологи провели похожее исследование в мае 2018 года. Социологическая компания Zoom Market назвала лидерами в употреблении мата жителей Перми. Второе и третье места распределили между собой Воронеж и Иваново