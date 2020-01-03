Главные новости 3 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 3 января.

Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат». Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате».

Пассажирский поезд Харьков — Херсон загорелся на ходу в Николаевской области Украины. Пассажирский поезд загорелся на ходу на Украине.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал гибель генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде. Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани.

В конце января состоится празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Президент Польши отменил поездку в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.

Убийство американцами иранского генерала Касима Сулеймани эксперт назвал исключительно террористическим актом со стороны США. Перенджиев назвал убийство Сулеймани террористическим актом со стороны США..

Янина Соколова расценила сценку как «оскорбление» в адрес жителей Украины. Украинскую журналистку Соколову разозлила пародия на Зеленского на российском ТВ.

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США понесут наказание за последствия убийства генерала. Глава МИД Ирана Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма.

Как сообщается, мужчина был пьян и оскорблен тем, что хозяева дома не хотели его впускать к себе. На Украине мужчина бросил боевую гранату во двор знакомым.

Блогер запечатлел возлюбленную без макияжа и какой-либо ретуши. Фанатов смутил внешний вид Бузовой на отдыхе с Манукяном.

Бывший депутат Рады Олег Ляшко заявил, что Киеву необходимы «стратегические отношения» с Берлином. Ляшко размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии».