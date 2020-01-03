Донбасс сегодня: катастрофические потери ВСУ за неделю, пьяные снайперы выходят на позиции

Донбасс, 3 января. Окрестности Горловки и Донецка под огнем противотанковых гранатометов. На фоне снижения боевой активности ВСУ передовые части армии Киева несут катастрофические небоевые потери. Военная полиция пресекла выход группы украинских снайперов на позиции в пьяном состоянии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Трижды за сутки украинские вооруженные формирования обстреливали территорию Донецкой Народной Республики на Горловском и Донецком направлениях обороны. Применялись станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и легкое стрелковое оружие.

Пьяные снайперы ВСУ выходят на позиции

Важно отметить, что интенсивность и количество обстрелов со стороны ВС Украины в первые дни нового года снизилось, а в Луганской Народной Республике и вовсе прекратились. Видимо, сказывается общий настрой украинских военных, продолжающих отмечать новогодние праздники.

К примеру, даже украинские снайперы не могут в трезвом виде выйти на позиции, настолько расслабились передовые части ВСУ. Военная полиция украинской армии в четверг второго января задержала в районе Горловки пьяных снайперов из состава 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады во время их подготовки к выходу на боевые позиции.

О праздничном настроении украинских военных свидетельствует и следующий факт, о котором сообщает разведка Народной милиции ДНР. В прифронтовом Дзержинске военная служба правопорядка пресекла продажу дизтоплива бойцами той же 58-й бригады местным жителям. После проверки оказалось, что предприимчивые вояки слили солярку с техники, находящейся прямо на передовых позициях бригады.

Катастрофические потери украинской армии за неделю

Но курьезы — далеко не все, что происходит с украинскими «защитниками» в новогодние праздники. О катастрофических потерях в передовых соединениях украинской армии сообщают сразу в обоих армейских корпусах — ДНР и ЛНР. В общей сложности за неделю погибло двадцать пять военнослужащих ВСУ: семь — в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, остальные — в Донецкой области. Ранения получили двадцать четыре военнослужащих в Донецкой области и одиннадцать — в Луганской.

Наиболее частыми причинами гибели и ранений стало неосторожное обращение с боеприпасами и оружием во время «салютований», подрывы на минных заграждениях и неуставные отношения в подразделениях, которые выливаются в конфликты. Отметим, что среди раненых много офицеров, которые пострадали от рук подчиненного личного состава. Видимо, по случаю праздника.

Лидерами по потерям в Донецкой области стали горно-штурмовые соединения — 10-я и 128-я бригады ВСУ, а в Луганской области — 59-я мотопехотная бригада. Важно также отметить, что на фоне общего снижения боевой активности командиры украинских соединений, не имея возможности списать потери на вражеские обстрелы, выдают часть погибших бойцов за ранее самовольно оставивших части.