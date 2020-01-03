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ФАН-ТВ

Иран обещает отомстить США за смерть генерала Сулеймани. События дня. ФАН-ТВ

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Авиаудары США по Ираку — тема №1, которую сегодня обсуждает вся общественность. «Акт агрессии», «международного терроризма», «верх цинизма» так атаки Вашингтона назвали представители МИД Сирии, Китая и России. Иначе сказать сложно. 3 января в районе аэропорта в Багдаде прогремели мощные взрывы. Ракетный удар по территории нанесли военные США. Четко в цель. Мишенью стала колонна автомобилей, в одном из которых находился лидер «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Это элитное формирование Вооруженных сил Ирана. При атаке Касем Сулеймани погиб.

Иран обещает отомстить США за смерть генерала Сулеймани. События дня. ФАН-ТВ

Среди жертв оказались и гражданские. Информация об их количестве сейчас разнится. Министерство иностранных дел нашей страны выразило соболезнование иранскому народу. Дипломаты с сожалением отметили, что агрессивные шаги Вашингтона могут привести к напряженности во всем регионе.

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — отметили в МИД России.

В Пентагоне подтвердили, что нанесли удар по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Штатах иранский генерал уже давно числится в рядах террористов. По мнению американцев, Сулеймани планировал нападение на их дипломатов и военнослужащих. К тому же Штаты уверены, что последние акции протеста перед посольством США в Багдаде — его рук дело. А в своем Twitter Дональд Трамп сообщил, что генерал ответственен за гибель миллионов людей, и готовился еще убить многих. Одним словом, таким радикальным способом Вашингтон решил предотвратить возможные нападки.

Иран обещает отомстить США за смерть генерала Сулеймани. События дня. ФАН-ТВ

Как считает член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, удары США можно расценить, как теракт. Вашингтон устроил самосуд и цинично игнорировал все международные правовые нормы.

«США большие любители прикрываться борьбой с терроризмом, скрывая свои преступления. Воруют нефть в Сирии под маской борьбы с терроризмом, бомбят там мирных жителей. В данном случае убивают генерала без суда и следствия, при этом нанося удар по суверенной территории другой страны», — подчеркнул Александр Перенджиев.

Как отметили в российском министерстве обороны, Сулеймани был грамотным военным руководителем. А его заслуги в борьбе с запрещенной в нашей стране организацией ИГИЛ1 на территории Сирии неоспоримы. В Иране же объявили трехдневный общенациональный траур. А верховный лидер республики заявил, что не оставит убийство уважаемого всей страной генерала безответным и отомстит США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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