Иран обещает отомстить США за смерть генерала Сулеймани. События дня. ФАН-ТВ

Авиаудары США по Ираку — тема №1, которую сегодня обсуждает вся общественность. «Акт агрессии», «международного терроризма», «верх цинизма» так атаки Вашингтона назвали представители МИД Сирии, Китая и России. Иначе сказать сложно. 3 января в районе аэропорта в Багдаде прогремели мощные взрывы. Ракетный удар по территории нанесли военные США. Четко в цель. Мишенью стала колонна автомобилей, в одном из которых находился лидер «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Это элитное формирование Вооруженных сил Ирана. При атаке Касем Сулеймани погиб.

Среди жертв оказались и гражданские. Информация об их количестве сейчас разнится. Министерство иностранных дел нашей страны выразило соболезнование иранскому народу. Дипломаты с сожалением отметили, что агрессивные шаги Вашингтона могут привести к напряженности во всем регионе.

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — отметили в МИД России.

В Пентагоне подтвердили, что нанесли удар по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Штатах иранский генерал уже давно числится в рядах террористов. По мнению американцев, Сулеймани планировал нападение на их дипломатов и военнослужащих. К тому же Штаты уверены, что последние акции протеста перед посольством США в Багдаде — его рук дело. А в своем Twitter Дональд Трамп сообщил, что генерал ответственен за гибель миллионов людей, и готовился еще убить многих. Одним словом, таким радикальным способом Вашингтон решил предотвратить возможные нападки.

Как считает член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, удары США можно расценить, как теракт. Вашингтон устроил самосуд и цинично игнорировал все международные правовые нормы.

«США — большие любители прикрываться борьбой с терроризмом, скрывая свои преступления. Воруют нефть в Сирии под маской борьбы с терроризмом, бомбят там мирных жителей. В данном случае убивают генерала без суда и следствия, при этом нанося удар по суверенной территории другой страны», — подчеркнул Александр Перенджиев.

Как отметили в российском министерстве обороны, Сулеймани был грамотным военным руководителем. А его заслуги в борьбе с запрещенной в нашей стране организацией ИГИЛ1 на территории Сирии неоспоримы. В Иране же объявили трехдневный общенациональный траур. А верховный лидер республики заявил, что не оставит убийство уважаемого всей страной генерала безответным и отомстит США.

1 Организация запрещена на территории РФ.