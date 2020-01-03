Малькевич напомнил, в каких условиях арестованные террористами ПНС Ливии российские социологи встретили Новый год

С наступлением нового года в положении незаконно арестованных террористами Правительства национального согласия Ливии (ПНС) российских социологов нет никаких изменений. В праздничные дни они находятся в тюрьме «Митига» под надзором боевиков. Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в очередной раз обратился к мировому сообществу, чтобы напомнить о незаконном задержании граждан РФ.

Больше полугода российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся под арестом в неофициальной тюрьме «Митига», которую контролируют террористы нелегитимного ПНС Ливии. С наступлением нового года ситуация с их задержанием никак не меняется и не сдвигается с места. Адвокат заключенных так и не имеет возможности встретиться со своими подзащитными. По мнению главы ФЗНЦ Александра Малькевича, такое отношение к гражданам РФ — вопиющее оскорбление всех прав и свобод человека.

«Максим и Самер до сих пор находятся под надзором преступников так называемого Правительства национального согласия. Вместо того, чтобы отпраздновать светлый праздник Новый год в кругу семьи и друзей, они незаконно удерживаются в тюрьме «Митига» в нечеловеческих условиях. Они вынуждены страдать в застенках под предлогами, которые выдумали в ПНС. Засидевшаяся в Триполи преступная «власть» действует, как самые отпетые террористы, которые плевать хотели на любые законы и международные права», — рассказал эксперт.

По словам главы ФЗНЦ, с каждым днем становится все меньше надежды, что россиян когда-либо могут выпустить. Руководство ПНС Ливии игнорирует запросы российской стороны, удерживая социологов.

«Когда их выпустят, или хотя бы смогут нас впустить поговорить с ними? Это мне до сих пор не известно. При этом в самой Ливии до сих пор не была принята конституция, так что уж тут говорить о соблюдении законов террористами, которые полностью поддерживаются и финансируются руководством, заседающем в так называемом ПНС. Их обвиняют в том, чего они не делали — якобы пытались вмешаться в выборы, которые даже не планировались в этой стране. Вся эта ситуация настолько абсурдна и ужасна, что непонятно, почему само руководство ПНС до сих пор не находится за решеткой вместе с их боевиками», — подчеркнул Малькевич.

Напомним, что российские социологи были незаконно схвачены в мае 2019 года. Их арестовала подконтрольная МВД ПНС Ливии вооруженная группировка RADA — одно из самых жестоких бандформирований под командованием триполитанского правительства. Впоследствии граждан РФ заключили в неофициальную тюрьму «Митига», которая находится под контролем этих же боевиков. ООН обвиняет их в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах, захвате людей ради выкупа и казнях.

Находящаяся под руководством террориста Абдулы аль-Рауфа Кары группировка известна и другими своими преступлениями. В частности, ее члены замешаны в контрабанде наркотиков и оружия из Ливии в Турцию. Также в сентябре 2018 года они напали на офис Национальной нефтяной корпорации вместе с боевиками запрещенного в России «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.