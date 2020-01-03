Новые дороги, садики и школы появятся в Парголово к 2022 году. ФАН-ТВ

Губернатор Петербурга Александр Беглов третьего января посетил новогодние гуляния на Парнасе. Для местных жителей были организованы праздничные выступления и множество развлечений для малышей. Ребята сражались на бревне и участвовали в викторине на знание своего района.

Градоначальник поздравил всех собравшихся с праздниками и пожелал им хорошо провести этот год. Он отметил, что все, чего жителям сегодня не хватает: дорог, школ и детских садиков — будет построено через два года.

«Я хочу поздравить жителей «Северной Долины» и я хочу сказать, что вы живете в историческом месте. Вы знаете, как непросто всем новоселам. И вам тоже непросто. И детских садиков не хватает, и школ не хватает, и дорог не хватает. Но через два года у вас все это будет. Я вас поздравляю, успехов, здоровья, чтобы все ваши желания исполнились. Хорошего Нового года и праздничных дней», — пожелал Александр Беглов.

После поздравлений градоначальник лично вручил ребятам-победителям викторины новогодние подарки. А также всем детям раздали 300 билетов на новогоднюю елку.

«Мне подарили телефон и билеты на спектакль. Это потрясающе, я не ждала, что у меня получится выиграть это, но так получилось. Я здесь живу уже три года, это мероприятие устраивается, не было раньше такого. Сейчас мне очень понравилось, было бы хорошо, если бы такие мероприятия проводили каждый год», — признается победительница конкурса Арина Водила.

Дети больше всего радовались тому, что никто из них не остался без подарка. Впрочем, праздник очень понравился всем посетителям. Судя по количеству собравшихся, почти все жители «Северной Долины» пришли на новогодние гуляния.