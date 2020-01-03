Путин и Макрон заявили, что убийство Сулеймани может обострить ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 3 января. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора констатировали, что убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани может серьезно обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

Стороны высказали озабоченность в связи с убийством Сулеймани при ракетном ударе американских сил по аэропорту Багдада.

«Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Американские силы нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. В пятницу стало известно, что при атаке США погиб Сулеймани и несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби». В Пентагоне заявили, что приказ бомбить иракский аэропорт дал американский лидер Дональд Трамп. Иран пообещал дать Вашингтону «сокрушительный ответ».

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал гибель иранского генерала. По его мнению, убийство Сулеймани можно расценивать исключительно как террористический акт со стороны Вашингтона.