Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ осудили вторжение Турции в Ливию

Эр-Рияд, 3 января. Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты осудили решение Турции разместить войска в Ливии. Об этом говорится в совместном заявлении парламентов стран.

Государства подчеркнули неприятие иностранного вмешательства в дела Ливии, а также нарушения суверенитета и территориальной независимости любой другой арабской страны.

«Кто бы этого не нарушал», — указывается в заявлении.

Страны пришли к выводу, что решение парламента Турции нарушает международное право. Египет, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия призвали другие государства пресечь недружественную политику по отношению к арабским странам. Они указали на важность урегулирования ситуации в регионе для установления безопасности и мира.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию. Такое решение принято было после того, как так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, уличенное в связях с террористами, направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Турецкие военные и ранее обещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии. С 2014 года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в африканской стране операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. ФАН установил, что Анкара уже давно поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.