Некомпетентность Соболь лишила ее карьерных перспектив и расположения Навального

Москва, 3 января. Прошедший 2019 год стал более чем неудачным для Любови Соболь, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). Он ознаменовался провалом на выборах в Мосгордуму, незаконными митингами, огромными штрафами и совершенно неудавшимися выступлениями.

«Стендапы» Соболь были настолько плохи в ушедшем году, что обратил на это внимание и одиозный блогер Алексей Навальный, постепенно заменяющий скандалистку другими сотрудниками ФБК. По всей видимости, юристка из-за собственного же поведения лишилась карьерных перспектив в 2020 году.

Одним из наиболее ярких провалов Соболь стала ее небрежность в общении с избирателями. На встречи с народом соратница Навального являлась с опозданием и без тщательной подготовки. В итоге с ее уст срывались такие глупые фразы, как: «люди голосуют за личность, а не за программу», что ожидаемо вызывало у окружающих лишь смех.

Свою некомпетентность Соболь проявляла и в разговоре со СМИ, например, в эфире «Эха Москвы». За час разговора трое ведущих не сумели добиться от гостьи вразумительных ответов. Юристка путалась в темах, перескакивала с вопроса на вопрос и твердила зазубренные тезисы.

«Вы за движуху вместо того, чтобы было что-то конструктивное», — передает вердикт ведущих «Политика Сегодня».

Примечательным стало и провальное выступление протеже Навального на круглом столе в Мосгордуме в ноябре. Тогда участники встречи обсуждали бюджет Москвы, и Соболь совершенно запуталась в цифрах. Она стала критиковать власти столицы, заявляя о «серьезном уменьшении» трат на социальную сферу, тогда как дотации, наоборот, выросли, а юристка попросту «забыла» сосчитать все соцрасходы. Соболь затем весьма неуклюже пыталась оправдаться перед подписчиками.

Запомнились и дебаты сотрудницы ФБК с депутатом «Единой России» Кириллом Щитовым в рамках «Школы молодого политика». Точнее сказать, Соболь попросту устроила скандал, пытаясь сорвать лекцию парламентария в Мосгордуме. Она активно стремилась перевернуть с ног на голову тот факт, что депутат пошел на выборы как самовыдвиженец, а затем вошел во фракцию «Единой России», хотя все соответствующие отметки об этом стояли в документах.

Кроме того, юристка пыталась надавить на Щитова, «уличая» его в том, что он якобы приобрел квартиру на «нечестные деньги». Когда же депутат привел данные из декларации, в которой указывались все источники его дохода, Соболь продолжала стоять на своем, оперируя очередным фейковым «расследованием» ФБК.

После выходки Соболь в Мосгордуме были ужесточены правила проведения гостей депутатов.

В прошлом же месяце Соболь подняли на смех за однообразные выступления в эфирах «Навальный Live». Сравнение выпусков показало, что юристка постоянно использует одни и те же речевые обороты и штампы. Как отметили зрители, самое забавное, что Соболь на записях даже не меняла последовательность выражений, а просто выдавала зазубренное в одном и том же темпе, сопровождая речь одинаковыми движениями рук, плеч и бровей. Юристку окрестили «роботом ФБК».

Напомним, Соболь в прошлом году пять раз нарушила закон об организации митингов, за что суд ее обязал выплатить более 1,5 миллиона рублей. Кроме того, скандалистку оштрафовали почти на 30 миллионов рублей по делу о клевете. Ввиду крупных долгов юристка, как и сам Навальный, остались отмечать Новый год в России вместо излюбленной ими заграницы. Отметим, что судебные разбирательства в отношении Соболь еще не завершились, поэтому ее финансовый долг будет только расти.