Глава МИД Египта обсудил с коллегами решение Турции отправить войска в Ливию

Каир, 3 января. Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре обменялся с греческим коллегой Никосом Дендиасом мнениями по поводу решения парламента Турции направить войска в Ливию.

Планы Анкары вмешаться в ситуацию в африканском государстве Шукри обсудил также с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

«Министр иностранных дел Египта обменялся мнениями с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ», — сообщили в египетском ведомстве.

По словам представителя министерства, собеседники Шукри пришли к выводу, что решение парламента Турции будет иметь опасные последствия. Главы ведомств указали, что планы Анкары могут повлиять на безопасность всего региона.

Кроме того, египетский министр переговорил с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Шукри объяснил позицию Каира в отношении ситуации в Ливии, в том числе подчеркнул, что Египет решительно осуждает решение парламента Турции перебросить свои силы в Ливию.

О планах Анкары, направленных якобы на нормализацию ситуации в Ливии, стало известно еще в декабре. Позже так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, уличенное в связях с террористами, направило властям Турции официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, нарушающих суверенитет и независимость Ливии. В совместном заявлении трех стран указано, что решение парламента нарушает резолюцию Совбеза ООН, согласно которой было введено эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В настоящее время Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет против ПНС Ливии контртеррористическую операцию, поскольку так называемое «правительство» опирается на поддержку запрещенных в РФ террористических организаций ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1, а также контролирует столицу и ряд населенных пунктов страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.