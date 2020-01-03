Журавлев считает, что Навальный разговорами о победе оппозиции пытается удержать спонсоров

Москва, 3 января. Пустые разговоры о перспективах победы «оппозиционных партий» говорят об абсолютной бесперспективности скандального блогера Алексея Навального и его соратников как реальной политической силы РФ. С таким заявлением выступил политолог Армен Гаспарян.

Пока россияне готовились отмечать Новый год, скандальный блогер, во-первых, ополчился на один из символов праздника — салат «Оливье», а, во-вторых, заявил, что у него с его соратниками неплохие шансы выиграть на выборах. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» считает, что власти «сразу проиграют», если так называемая оппозиция сможет создавать адекватные партии и будут нормальные выборы.

Довольно противоречивое высказывание Навального, указывает эксперт. Он обидел своих партнеров по политическому бизнесу, у которых зарегистрированы партии. Из этого можно сделать вывод, что блогер считает несерьезными политическими структурами партии своих товарищей. Кроме того, в РФ в последние годы нет проблем с допуском партий на выборы.

Партии в России не связаны ограничениями по участию в выборах всех трех уровней — федеральном, региональном и местном. При этом соратники Навального не смогли продемонстрировать адекватный результат на голосованиях в муниципалитеты.

«Навальный намекает своему «электорату», что «я не в отпуске», что «донаты нужны мне на борьбу» и что «в новый год я думаю о прекрасной России будущего», хотя непонятно, при чем здесь новогодний салат «Оливье», — заявил Гаспарян.

Как считают эксперты, общий уровень заявлений Навального сводится к тому, что в этом году борьба за «Россию будущего» у него означает противостояние с салатом «Оливье». При этом не очень понятно, почему блогер так ополчился на традиционное новогоднее блюдо.

Понятно, что мы наблюдаем за попыткой борьбы пламенного либерала с «советскими пережитками», которая не просто бессмыслена, но и нелепа. Так Навальный противопоставляет себя российском обществу, и получается у него так же, как и с выборами.

«Примечательно здесь то, что Навальный и его команда синхронно высказались против салата «Оливье». Возможно, у них голова просто так работает, но, скорее, это демонстрирует, как они действуют в информационном плане. Вторым моментом у Навального выступает традиционная «вампука» либеральной «оппозиции», которая исполняется в нашей стране в течение 25 лет», — сказал политолог в беседе с «Экономикой сегодня».

Эта «вампука» выражается в несуразных заявлениях, мол, дайте нам нормальные выборы и мы обязательно победим. Хотя по факту за последние годы общее число сторонников прозападной линии в России существенно сократилось.

Однако реальный расклад сил никого не напрягает, поэтому и приходится слушать разговоры на тему «вот если нам дадут создать партию, то мы точно победим на выборах», указал Гаспарян.

Более того, Навальный и его соратники показали свое истинное лицо на выборах в Мосгордуму, которые прошли в сентябре прошлого года. Как указал Гаспарян, Навальному и его приспешникам не интересна выборная технология, и вся их «предвыборная программа на этом региональном мероприятии почему-то свелась к международной повестке, которая не имеет никакого отношения к выборам в Москве».

Таким образом Навальный и его соратники отчитывались перед своими западными спонсорами, но ведь неприлично после этого говорить, что у них есть проблемы с участием в выборах в России, учитывая тот скандал, который «оппозиционеры» устроили летом.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказался, что вся работа Навального — это коммерческая история, и задача его проекта сохранить старых спонсоров и найти новые кошельки.

«Ведь вся его деятельность, по сути своей, является коммерческим проектом, поэтому ему необходимо постоянно говорить о том, что «у нас есть возможность победить», поскольку если ее не будет, то зачем кому-то за эту деятельность платить», — указал эксперт.

Более того, он убежден, что реальных перспектив у настроений, которые несет Навальный, нет, хотя, конечно, есть группа людей, которая чем-то недовольна, однако «доморощенных либералов россияне любят» гораздо меньше.

«У Навального есть только одна проблема – объяснить своим спонсорам, почему он с сотоварищами проиграли сегодня и почему они выиграют завтра, но, как показывает практика, он умеет это делать. Что касается его сторонников, то это во многом дети, и это неудивительно, поскольку перед нами та часть российского общества, у которой нет достаточного жизненного опыта», — подчеркнул Журавлев.

Реальность же показывает, что ставка на подростков может привести только к скандалу, но не к победе на выборах.