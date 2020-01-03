«Дорожный альянс» отметил улучшение качества топлива в РФ благодаря «оборотным штрафам»

Росстандарт опубликовал результаты проверки 157 АЗС в Дагестане, Крыму и Севастополе и выявил несоответствие реализуемого топлива стандартам качества. На сайте ведомства опубликованы сведения о конкретных АЗС, допустивших в 2019 году нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Нарушители занимались реализацией нефтепродуктов, не соответствующих регламенту по физико-химическим показателям. Были опубликованы результаты лабораторных испытаний в каждом конкретном месте. Учредитель общественной организации «Дорожный альянс» Сергей Лушин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о положительных изменениях в решении этой проблемы. Они связаны с введением в России так называемых «оборотных штрафов».

«В прошлом году было изменено законодательство по части увеличения ответственности владельцев автозаправочных станций. Введен штраф за некачественное топливо, который исчисляется сотнями тысяч, привязанных к обороту АЗС», — пояснил Лушин.

Самые распространенные нарушения, обнаруженные Росстандартом, связаны с повышенным содержанием серы в бензине и солярке, а также несоответствием по температуре вспышки в закрытом тигле.

«В последнее время мы берем пробы и видим, что изменения действительно произошли, и за последний год качество топлива стало намного лучше. Особенно по сравнению с тем, что мы брали два года назад. Большие штрафы существенно бьют по карману владельцев АЗС. Если раньше, до 2019 года, штраф был, допустим, около пятидесяти тысяч рублей, то сейчас он может достигать половины миллиона. Теперь становится невыгодным продавать некачественное топливо», — заключил эксперт.

В Росстандарте выписывают штрафы и за повторное нарушение, но их значительно меньше. Средняя сумма штрафа за прошлый год достигла 580 тыс. рублей, максимальный штраф в первом полугодии превысил 2 млн рублей.

Напомним, что эксперты Росстандарта составили карту качества автомобильного топлива в России на основе результатов точечных проверок в 2019 году.