Минобороны РФ назвало убийство Сулеймани недальновидным шагом США

Москва, 3 января. Недальновидное убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве назвали неоспоримыми заслуги командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в борьбе с террористами ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) в Сирии. Гибель генерала будет иметь негативные последствия как для региона, так и для всего мира, подчеркнули в Минобороны.

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», — говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, в автомобильную колонну, где находился Сулеймани, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что провели операцию в окрестностях Багдада американские силы. Санкционирован удар был президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон считает КСИР, элитным подразделением которого командовал генерал, террористической организацией. О конфликте США и Ирана известно давно.

Вместе с Сулеймани погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Тело генерала доставят в Иран, где объявили траур.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани, а МИД РФ предупредил о тяжелых последствиях решения Белого дома.

В пятницу два крупнейших блока в иракском парламенте — «Саирун» и «аль-Фатх» — призвали после убийства Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.