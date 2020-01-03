Марков назвал извращенным восприятием реальности отношение поляков к словам Путина

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста в Израиле из-за присутствия на мероприятии президента РФ Владимира Путина, который ранее обвинил Варшаву в сотрудничестве с Адольфом Гитлером перед началом Второй мировой войны. Польское руководство имеет «извращенное» представление о реальности, заявил директор института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Как сообщает одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza, польский президент возможно откажется от поездки на Всемирный форум памяти Холокоста.

«Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января», — сообщается в статье газеты.

В качестве основной причины отказа Дуды от поездки польское СМИ считает участие в событии Владимира Путина.

Позже стало известно, что глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил об отсутствии четких намерений Дуды по участию во Всемирном форуме памяти Холокоста.

«Очевидно, что сценарий, в котором президент Путин является основным оратором, главным гостем... для нас неприемлем», — подчеркнул Щерский.

Как утверждает Сергей Марков, у Польши очень плохие отношения с Россией. Высказывания российского президента по поводу сотрудничества поляков с Гитлером перед началом Второй мировой войны подогревают интерес польской элиты к антирусской риторике.

«Руководство страны даже поддерживает убийц поляков – украинских бандеровцев, которые организовали геноцид польского народа на территории Украины. Такая поддержка обусловлена враждебным отношением Украины к России, — сказал Марков в интервью Федеральному агентству новостей. — У польских политиков сверх антироссийская и аморальная позиция. К тому же поляки очень гордятся, что Путин сказал о них что-то плохое. Им кажется, что это проявление великодержавности Польши раз и критикует президент России. Но это немного извращенное восприятие реальности».

При этом неудивительно, что Путин рассказал об ответственности Польши за начало Второй мировой войны, считает политолог.

«Очевидно, что руководство Польши перед Второй мировой войной испытывало симпатию к Адольфу Гитлеру. После замечаний российского президента по этому поводу был массовый интерес к этой теме в польском обществе. Сейчас там это тема номер один», — объяснил собеседник ФАН.

Однако нельзя не обратить внимание на тот факт, что у польского правительства очень плохие отношения с руководством Израиля, отмечает эксперт.

«Это связано с тем, что Тель-Авив прямо призывает отказаться от закона о запрете высказываний по сотрудничеству поляков с нацистским режимом. Хотя на самом деле они это делали. Поляки принимали активное участие в Холокосте, причем по собственной инициативе», — добавил Марков.

Напомним, Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем». Мероприятие проводится в честь Международного дня памяти жертв Холокоста и 75-й годовщины освобождения концлагеря.

В ответ на реакцию польских властей по поводу слов российского президента ранее сенатор Алексей Пушков напомнил Варшаве о ее сотрудничестве с Гитлером. По его словам, страна первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру. Он указал, что в ходе Мюнхенского сговора Польшей была захвачена часть Чехословакии.