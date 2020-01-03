МИД РФ предупредил о тяжелых последствиях убийства Сулеймани

Москва, 3 января. Действия Вашингтона, в результате которых погиб иранский генерал Касем Сулеймани, чреваты тяжелыми последствиями для мира и безопасности в регионе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство с тревогой восприняло информацию о гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. В МИД России подчеркнули, что данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями.

«Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — говорится в комментарии МИД РФ.

Напомним, по имеющейся информации, в автомобильную колонну, где находился Касем Сулеймани, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс», кроме того, сообщалось, что удар был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Сулеймани погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.