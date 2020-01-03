В парламенте Ирака после убийства Сулеймани задумались о выводе иностранных войск

Багдад, 3 января. Два крупнейших блока в иракском парламенте — «Саирун» и «аль-Фатх» — призвали после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории республики.

В заявлении лидера «аль-Фатха» Хади аль-Амири говорится, что партия осуждает «преступные действия» американской стороны и призывает объединить национальные силы ради вывода военного контингента других стран с территории Ирака. Председатель партии считает, что присутствие иностранных военных стало бесполезным, а их пребывание означает «еще большее кровопролитие».

«Мы подтверждаем необходимость объединения всех национальных сил и работы над прекращением их (иностранных войск. — прим. ФАН) присутствия через принятие закона о выводе всех иностранных войск с иракских территорий», — указывается в сообщении «Саирун».

Напомним, США нанесли ракетный удар близ Багдада. В результате атаки погиб Сулеймани и несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби». В Пентагоне заявили, что приказ открыть огонь по аэропорту издал американский лидер Дональд Трамп. Иран пообещал дать Вашингтону «сокрушительный ответ».