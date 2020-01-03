Певица Варвара села за руль трактора, чтобы выбраться из деревни за лекарствами

Тверь, 3 января. Новый год начался с приключений для певицы Варвары. Заслуженная артистка России отдыхала с семьей в Тверской области. 2 января старший сын заболел ангиной. Родительница собралась ехать в аптеку за лекарствами, но случилось ЧП.

Машина певицы не смогла проехать по грязи: дорогу в лесу под Осташковом размыло. Деревня Бобровец оказалась отрезанной от цивилизации, а ближайшая аптека находится в 20 км от нее.

Местные трактористы с головой погрузились в праздники. Помочь Варваре оказалось некому. Тогда предприимчивая девушка взяла трактор у одного из них, и сама расчистила себе путь.

«Несколько деревенских трактористов вызвались мне помочь, но их практичность вызвала у меня вопросы. Мужики были еще пьяны. И вообще, пусть отдыхают!» — сказала певица в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Сначала Варвара села за руль гусеничного трактора «ДТ-75», но техника слушаться на захотела. В итоге ситуацию разрешил «Беларус».

«Это был экстрим! Хотя первый раз я села за руль трактора еще в детстве, когда с дедушкой вспахивала поле», — призналась Варвара.

Управлять трактором ее научил муж, который содержит в Тверской области фермерское хозяйство. Тут навыки и пригодились, говорит певица.