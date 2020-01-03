Эксперт Зыков предупредил о росте числа фейков в преддверии выборов в США и РФ

Москва, 3 января. Культура борьбы с фейками должна быть сформирована в России для эффективной защиты от растущего обилия всевозможных вбросов, цель которых — дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Прошедший год выдался богатым на события — это и попытки вербовки россиян в ФБР с помощью рассылки в Facebook, и вмешательство в российские выборы, и кибератаки, и призывы поддержать незаконные митинги в Москве, которые устраивали протеже Алексея Навального, и многое другое.

Зыков уверен, что проблема фейков и вбросов, в особенности со стороны Запада, будет нарастать в наступившем году, поскольку совсем скоро начнется подготовка к выборам в США и России. Американская сторона уже однажды безосновательно обвиняла РФ в якобы «вмешательстве» в электоральные процессы в Штатах, и сделает это снова. Поможет в распространении вбросов, по мнению эксперта, стремительный рост Интернета.

«Будет появляться все больше блогеров, каналов, готовых публиковать все что угодно за большие деньги», — цитирует Зыкова «ПолитЭксперт».

Для борьбы с такими вызовами в России приняли закон о фейках, а также о суверенном Рунете, однако Зыков считает, что этих мер недостаточно. США уже открыто объявили о начале информационной войны против России. Однако если методы таких атак известны, то поиск фейков и нейтрализация их распространителей – по-прежнему один из сложнейших вопросов.

Зыков призвал создать в России механизм, способный защитить от угроз и при этом сохранить конституционное право на свободу слова. Участвовать в процессе, по его мнению, должны представители гражданского общества.

«Гражданские активисты и журналистское сообщество должны представить какую-то модель. Если общество не предложит своих мер, государство предложит свои», – заключил эксперт.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на данные U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США) сообщило о готовности осуществлять хакерские атаки в отношении России, в частности чиновников. В опубликованном ведомством докладе отмечается, что новая «тактика» информационного давления может быть применена уже в этом году в преддверии выборов американского президента.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратил внимание и на другую проблему — он призвал готовиться к отпору кибератакам перед выборами в Госдуму в 2021 году посредством новых способов технологической защиты.

Федеральное агентство новостей в конце декабря представило новое улучшенное и дополненное издание Классификатора СМИ, которое также способно оказать существенную помощь в борьбе с фейками. Проект представляет собой подробную сетевую энциклопедию, в которой собраны данные обо всех наиболее значимых русскоязычных медиа различной идеологической направленности. К примеру, раздел «Антироссийские СМИ» раскрывает для читателей истинное лицо тех или иных враждебных к России изданий.