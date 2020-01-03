Политолог Захаров предложил блокировкой принуждать Facebook и Twitter исполнять законы РФ

Москва, 3 января. Зарубежные сервисы и социальные сети, такие как Facebook, Twitter, YouTube и Google, необходимо принуждать к соблюдению российского законодательства. Об этом заявил политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

По его мнению, в случае, если зарубежные сервисы будут отказываться соблюдать российские законы, их необходимо отключать от российского сегмента Интернета. Кроме того, Захаров предложил создать аналоги заблокированных соцсетей.

«Если мы делаем импортозамещение, то оно должно быть и на цифровом уровне. Несоблюдение наших законов влечет за собой потери для владельцев международных сайтов. Надеюсь, они это понимают», — сказал эксперт в комментарии NewInform.

Напомним, Верховный суд (ВС) России оставил в силе наложенный на Twitter штраф за хранение данных пользователей РФ за рубежом. В апреле Twitter был оштрафован на три тысячи рублей за отказ предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей.

При этом Роскомнадзор дважды делал запрос в Twitter, но в ответе компании необходимая информация отсутствовала.

Как отмечает издание, эта социальная сеть неоднократно была замечена в скандалах. Например, соцсеть блокировала учетную запись посольства РФ в Сирии и аккаунт с позитивным контентом о России «Хорошие новости». В скандальные истории попадал и Facebook. Эту платформу неоднократно уличали в сборе персональных данных пользователей и в сотрудничестве с американскими спецслужбами. Исполнять российское законодательство также отказывается «дочка» Facebook — мессенджер WhatsApp. Он отказался передавать ключи шифрования правоохранительным органам РФ по судебным запросам.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил заблокировать Facebook и WhatsApp в случае, если компании не передадут российским властям ключи шифрования.