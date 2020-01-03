США теряют статус сверхдержавы из-за комментариев «кучки студентов»

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки, считает Анатолий Вассерман. Дональд Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене. Причину же неудач Трампа следует искать в 2016 году, когда американские политики попытались выдать комментарии простых пользователей соцсетей в поддержку Трампа за действия «русских хакеров».

Начало 2020 года ознаменовалось трагическим событием — гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара с беспилотников ВВС США. Приказ об атаке был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Претендент на пост главы США от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден уверен, что своими действиями Трамп рискует спровоцировать эскалацию конфликта с Ираном, и тот ответит нападениями на американских военных и дипмиссии США по всему Ближнему Востоку.

О готовящейся операции не были предупреждены ни власти Ирака, ни представители Конгресса США, все готовилось в обстоятельствах полной секретности и стало полнейшей неожиданностью для всего мирового сообщества, в том числе и для американских союзников. Редакция Федерального агентства новостей откроет глаза читателям на сложившуюся ситуацию и на то, чего еще можно ожидать от Трампа, чей первый президентский срок заканчивается в ноябре 2020 года, а второй он рискует не получить.

Отголоски вмешательства «русских хакеров»

Современная агрессивная и не имеющая четкого вектора внешняя политика США — это результат событий, произошедших сразу после президентских выборов 2016 года. Приход Трампа в Белый дом ознаменовался обострением внутриполитической ситуации в Штатах. Исторически сложившееся соперничество Демократической и Республиканской партии переросло в полноценный конфликт.

Первые являются носителями либеральных ценностей и зачастую зарабатывают очки на популизме, вторые — приверженцы консерватизма. Основой демократического электората являются широкие слои малоимущего населения. Их, например, привлекает идея демократов о максимальных налогах для богатых. В целом, американским либералам свойственны популистские заявления о легализации однополых браков, бесконтрольном приеме беженцев, запрете на свободное ношение оружие и прочее подобное.

Республиканцы же делают ставку на средний класс и богатых американцев. Они традиционно лоббируют в правительстве инициативы в пользу крупных промышленников и особенно рьяно отстаивают интересы компаний из сферы ВПК.

Дональд Трамп и Хилари Клинтон являются типичными представителями своих партий, но на выборах 2016 года победил республиканец с минимальным перевесом в нескольких штатах. Этот факт стал благодатной почвой для попыток демократов взять реванш до очередных выборов.

Для этого в ряде американских СМИ представителями демпартии начала активно раскручиваться тема вмешательства России в президентские выборы на стороне Трампа. С конца 2016 года высокопоставленные американские политики и чиновники неоднократно поднимали тему «русских хакеров», пытаясь тем самым дискредитировать как Россию, так и своего президента. Целью этих действий было снять Трампа до окончания его президентских полномочий или, как минимум, не дать ему баллотироваться на второй срок.

В марте 2019 года расследование о вмешательстве России в американские выборы было завершено с фактически нулевым результатом, пострадало лишь несколько членов команды Трампа. Американский суд постановил, что правительство России никоим образом не причастно к вмешательству в выборы президента США в 2016 году. Единственное, о чем можно говорить – работа некоей частной компании, сотрудники которой оставляли в англоязычных соцсетях комментарии в поддержку кандидатов.

Сокрушительный проигрыш на собственном поле

Сместить американского президента с поста раньше срока демократам не удалось, однако именно их действия легли в основу нынешней внешней политики США. Отвлеченный на внутриполитический конфликт с оппонентами Трамп не смог уделить достаточно времени действительно серьезным проблемам Штатов. Как результат — внутренняя экономическая нестабильность и серьезное ослабление позиций США на международной арене.

Первый фактор напрямую связан со стремительным усилением экономики КНР. Китай уже не ограничивается региональным доминированием, но даже предпринимает попытки взять под контроль американский рынок. Так, в 2017 году США поставляли в КНР продукции на 187,5 миллиардов долларов, а ввозили из Китая – на 523 миллиарда. В попытке противостоять китайской экспансии Трамп подписал резонансный указ о введении пошлин в 30% на китайские товары, сделав их тем самым неконкурентоспособными в США. Пекин ответил зеркально.

Однако Америка явно переоценила свои силы, в ноябре 2019 года торговая война Китая и США начала затихать. Стороны пришли к соглашению, что пошлины начнут снижаться обеими сторонами. В США ситуацию преподносят как боевую ничью, однако по факту Вашингтон потерпел сокрушительное поражение, да еще и на экономическом поле, где он считался неоспоримым гегемоном с середины прошлого века.

По мнению известного российского публициста Анатолия Вассермана, после проигранной схватки с Китаем американская экономика оказалась нестабильна и уязвима.

«Экономическое положение в стране такое, что Трампу впору повторять фразу из повести деда одного из наших российских реформаторов: «Нам бы день простоять, да ночь продержаться» — иронически комментирует ситуацию Вассерман.

«Верные союзники» почуяли слабость

Поражение было замечено и американскими союзниками в Европе. В частности, не оправдались надежды США на импорт сжиженного газа. Германия и вовсе открыто заявила о непокорности, согласовав с Россией постройку газопровода «Северный поток — 2». Увязший во внутреннем политическом конфликте с демократами и во внешней торговой войне с Китаем Трамп в целом оставил без серьезного внимания геополитику, что, впрочем, пошло миру только на пользу.

В годы президентства Трампа не произошло ни одной удачной цветной революции. Попытки, конечно, были, американцы организовали массовые беспорядки в декабре 2017 года в Тегеране, и летом 2018 года в Москве, но они быстро сошли на нет. Больше внимания в этом направлении было уделено, опять же, Китаю, где до сих пор от погромов лихорадит Гонконг.

Более того, с начала 2017 года США не развязали ни одного локального конфликта. А ведь в новейшей истории сложилась зловещая традиция, в соответствии с которой каждый американский президент поднимает свою популярность в народе с помощью локальных войн вдали от границ США.

«Трампу действительно нужно поднятие престижа. Но тут не только это. Главный американский экспортный товар — это нестабильность. Грубо говоря, чем больше беспорядка во всем мире, тем охотнее перетекает капитал непосредственно в Соединенные Штаты. Поэтому Трамп вынужден, как, собственно, и любой американский президент, поддерживать этот беспорядок», — поясняет Вассерман.

Так, Барак Обама не только принял страну с вялотекущим конфликтом в Афганистане, но также допустил в Ираке появление и невероятное усиление террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в России), с которой в последствии Штаты начали войну. Джордж Буш пришел к власти на фоне относительного мирового затишья, но в октябре 2001 года американская армия вторглась в Афганистан, а в марте 2003 года началось второе вторжение в Ирак. На годы президентства Билла Клинтона пришлась агрессия НАТО во главе с США на Югославию весной 1999 года.

Однако при Трампе мир смог немного перевести дух от американского милитаризма. Новый президент попытался спровоцировать конфликт с КНДР, но дело окончилось лишь маневрами американских авианосцев у берегов Северной Кореи. С января 2017 года, когда Трамп был приведен к присяге, демонстрация американской мощи сводилась к скоротечным военным операциям — ракетным ударам по Сирии, ликвидации главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и тому подобному. Сейчас удар был нанесен по Ирану.

Как видно, у Трампа нет единой цели для атаки, больше похоже, что он хаотично пытается пользоваться удобными случаями для демонстрации военной мощи США. По мнению Вассермана, произошедшая ракетная атака — это настоящий акт устрашения, но нацеленный не на иранцев, а на европейцев, которые начали себя излишне вольготно чувствовать.

«Можно, наверное, говорить об этом авиаударе, как о жесте отчаяния американцев, теряющих свои позиции на мировой арене. Есть такая поговорка: ругают кошку, чтобы невестка сообразила. У Трампа сейчас достаточно обострились отношения с европейскими партнерами, которым он пытается впарить американский газ. Но этот газ в Европе неизбежно будет стоить существенно дороже, чем российский. Поэтому есть хорошие шансы, что брать его будут только под страхом если не смерти, то, по крайней мере, разорения. И Трампу приходится напоминать европейцам, что военный бюджет Соединенных государств Америки сейчас выше, чем у всего остального мира» — говорит публицист.

Если эта акция не принесет должного эффекта, то о втором президентском сроке Дональду Трампу придется забыть. После поражения в торговой войне от Китая и потери контроля над европейскими союзниками для США будет самоубийством развязывать очередную «маленькую победоносную войну» для поднятия рейтинга Трампа.

По большому счету, и президент, и Америка оказались перед сложным выбором — либо уйти с занимаемых позиций, либо рискнуть всем в попытке сохранить положение и с высокой долей вероятности потерпеть полный крах. При дальнейшей эскалации экономических и вооруженных конфликтов США рискуют скатиться до статуса региональной державы, а Трамп при этом войдет в историю своей страны, как президент, это допустивший.

«Кучка студентов» подорвала основы сверхдержавы

По мнению политолога Юлии Стрелковой, современное сложное положение дел в Америке — это прямой результат обвинений России во вмешательстве.

«Еще в июле минувшего года американский судья Дабни Фридрих постановил, что правительство России не вмешивалось в выборы президента США. По его версии, это была некая частная структура, так называемая «фабрика троллей», сотрудники которой всего лишь оставляли комментарии в американских соцсетях. По сути выходит, что весь внутренний конфликт демократов и республиканцев построен на нескольких англоязычных высказываниях какой-то кучки студентов. Этот абсурд отлично демонстрирует, к чему скатилась внутренняя политика Штатов, ведь все сейчас происходящие события — это прямое следствие, как теперь ясно, выдуманного русского вмешательства».

Выходит, что какой-то кучке студентов, оставившей несколько комментариев в социальных сетях, удалось загнать США в совершенно тупиковую ситуацию и спасти мир от новой серии рейтинговых войн американских президентов. Конечно, эти комментарии стали лишь инструментом в руках американских элит, борющихся друг с другом за власть в стране, но факт остается фактом.

Что же касается последних месяцев президентства Дональда Трампа, будем надеяться, ему хватит здравого смысла без боя сдать свой пост. В противном случае может начаться цепная дестабилизация всего Ближневосточного региона, коллапс американской экономики ввиду невозможности ведения сразу нескольких войн, и, как следствие — новый глобальный экономический кризис, после которого США надолго уйдут с мировой политической арены под давлением Китая.

1 Организация запрещена на территории РФ.