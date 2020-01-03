Захарова обвинила США в желании изменить убийством Сулеймани расклад на Ближнем Востоке

Москва, 3 января. США после нападения на свое посольство в Багдаде интересовала не мировая реакция, а изменение расклада в регионе, написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что за осуждением нападений на свои посольства государство идет в Совет Безопасности ООН с проектом заявления председателя, но США не сделали это.

«Значит, мировая реакция его (Вашингтон. — Прим. ФАН) не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе», — подчеркнула Захарова.

Кроме эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей, ракетный удар ни к чему не приведет, добавила Захарова. Она обратила внимание на то, что на протяжении последних пяти-шести лет американская сторона не раз блокировала заявления председателя СБ ООН с осуждением атак на посольства других стран, и таких примеров масса.

Захарова добавила, что ключевой оценкой является именно оценка Ирака, поскольку эта страна подверглась ракетному обстрелу со стороны другого государства.

«Она дана: «Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны», — указала представитель внешнеполитического ведомства.

Она допустила, что тема ракетного удара США по аэропорту Багдада будет обсуждаться в пятницу в Совбезе ООН. Захарова рассчитывает, что эта тема будет затрагиваться в международных организациях, отдельными странами и политиками, пишет «Газета.ру».

Глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Иран пообещал дать США «сокрушительный ответ».