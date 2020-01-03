Президент Польши отменил поездку в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Варшава, 3 января. Президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в Израиле в этом месяце. Об этом сообщили местные СМИ.

«Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении.

Одной из причин отказа Дуды от визита журналисты назвали участие главы МИД Израиля Исраэля Каца в организации мероприятия. Министр в прошлом году заявил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

В Польше, кроме того, расценивают форум в Израиле как альтернативу празднования освобождения Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января.

Напомним, мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» пройдет в Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем». Форум приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря. Он проводится с 2005 года.

Отметим, что такой случай, связанный с отношениями Польши и Израиля, далеко не единственный. В прошлом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свою поездку в Израиль из-за слов премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об участии поляков в преступлениях Холокоста.