Евросоюз серьезно обеспокоен планами Турции вторгнуться в Ливию

Брюссель, 3 января. Евросоюз серьезно обеспокоен планами Турции вмешаться в ситуацию в Ливии. Об этом говорится в заявлении представителя пресс-службы Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано.

Ранее стало известно, что парламент Турции поддержал инициативу, позволяющую ввести войска в Ливию. Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с этим решением турецких парламентариев.

«Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность по поводу решения Великого национального собрания Турции санкционировать военное развертывание в Ливии. ЕС подтверждает свою твердую убежденность в том, что военного решения ливийского кризиса не существует», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию должны все.

«ЕС будет продолжать активно участвовать в поддержке всех мер по деэскалации и шагов, ведущих к эффективному прекращению огня и возобновлению политических переговоров», — отмечается в заявлении Стано.

Напомним, в декабре стало известно, что Турция может ввести войска в Ливию для якобы нормализации ситуации в стране. Позже стало известно, что так называемое Правительство национального согласия Ливии, опирающееся на поддержку боевиков, направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, нарушающих суверенитет и независимость Ливии. В совместном заявлении трех стран также было указано, что решение турецкого парламента нарушает резолюцию Совбеза ООН, согласно которой было введено эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия Ливии было искусственно сформировано в 2015 году. По факту эта структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, состоит из разрозненных незаконных вооруженных формирований, ответственных за революцию 2011 года.