Богданов обсудил с председателем временного правительства Ливии ситуацию в стране

Москва, 3 января. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов обсудил ситуацию в Ливии с председателем временного правительства страны Абдуллой Ат-Тани. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

По данным МИД РФ, телефонный разговор состоялся накануне по инициативе ливийской стороны.

«Состоялся обмен мнениями по последнему развитию событий в Ливии и вокруг нее», — говорится в сообщении.

Богданов подтвердил позицию России, которая заключается в поддержке усилий по налаживанию инклюзивного межливийского диалога. Дипломат подчеркнул, что в ходе урегулирования ситуации в африканской стране должны быть обеспечены суверенитет и территориальная целостность Ливии.

Напомним, ливийскую столицу, а также ряд населенных пунктов на западе страны в настоящее время контролирует так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое уличили в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Ливийская национальная армия (ЛНА) с 2014 года ведет в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших земли страны после революции 2011 года. В апреле военные ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара перешли к новому этапу операции ― освобождению Триполи и северо-запада страны от ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.