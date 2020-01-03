На Украине ненавидеть «советское и российское прошлое» заставят даже детей

Несколько дней назад новоназначенный руководитель Института национальной памяти Украины (ИНП) Антон Дробович официально заявил, что его структура оставляет за собой право ввести обязательные «уроки патриотизма» в средних и средне-специальных учебных заведениях по всей стране. Помимо прочего, чиновник пообещал оказать поддержку представителям общественных организаций, проводящим соответствующие «разъяснительные беседы» среди воспитателей и воспитанников украинских детских садов. Предполагается, что в обозримом будущем предмет под названием «Логика декоммунизации» войдет не только в школьные учебники, но и в экзаменационные билеты. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Бывший участник так называемой «антитеррористической операции в Донбассе» Георгий В. объявил о намерении подать в суд на одну из школ в Черниговской области. А все потому, что тамошние охранники не дали ему выступить перед учениками с лекцией на тему «Все, кто жил в Советском Союзе – преступники». Стражи порядка не только скрутили неудавшегося «лектора», но и вызвали ему «скорую помощь»: Георгий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нацепил на себя фотографию Степана Бандеры, оформленную, как икону, и угрожал присутствующим грядущим Апокалипсисом. Впоследствии стало известно, что мужчина страдает психическим заболеванием, но это обстоятельство не лишает его конституционного права преподавать «логику декоммунизации».

Собственно, указанное словосочетание в повседневный обиход ввел именно глава украинского ИНП Дробович. На пресс-конференции в Киеве он определил свою задачу как «усиление работы с образовательными структурами на предмет декоммунизации» и «противодействие распространению российского агрессивного влияния».

«Мы будем еще более активно бороться с дезинформацией и мифами, которые нам навязывают наши бывшие братья (имеется в виду Россия и ряд других государств бывшего СССР. — Прим. ФАН), — сказал, в частности, он. — Одновременно мы заставим мир признать ОУН1 — УПА1 героями борьбы за независимость Украины и борцами за мировую демократию».

Каким образом официальному Киеву это удастся, нынешний руководитель указанного Института не уточнил. Зато недвусмысленно дал понять, что его структура приложит все усилия для интенсификации антисоветской и антироссийской пропаганды среди подрастающего поколения. Для этого ИНП планирует достичь необходимой договоренности с Министерством образования и науки Украины (МОН).

«Я бы сказала, что это приведет к усугублению общественной истерии, — отметила в беседе с Федеральным агентством новостей на основе полной конфиденциальности высокопоставленная сотрудница МОН. — Украинские дети и без того уже в буквальном смысле этого слова зомбированы политикой. Например, даже мой девятилетний внук по заданию этих «патриотов» пишет сочинение на тему «Зачем Россия отнимает Донбасс?». Правда, он все чаще задает вопрос: «Почему на месте памятника (Ленину. — Прим. ФАН) столько много флагов?» (в большинстве украинских городов «декоммунизированные» памятники превратились в культовые сооружения в честь ОУН – УПА и Майдана. — Прим. ФАН). Сомневаюсь, что на последний вопрос ответ даст именно Институт национальной памяти».

Любопытно, что бывший руководитель украинского ИНП Владимир Вятрович, получивший мандат народного депутата, и по этой причине покинувший соответствующий пост, уже раскритиковал своего преемника. Дескать, доказывая что-либо мировому сообществу, тот будет проводить «слишком либеральную политику», и со временем найти общий язык с Польшей и Израилем, открыто считающими бандеровцев нацистскими коллаборационистами и преступниками, станет все труднее.

«Назначение Дробовича — очередное неправильное кадровое решение [украинского] правительства в гуманитарной политике, — заявил Вятрович на своей Интернет-странице. — Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев».

В то же время намерение нового руководителя ИНП ввести в школах и ПТУ предмет под названием «логика декоммунизации» Владимир Михайлович критике подвергать не стал.

1 Организация запрещена на территории РФ.