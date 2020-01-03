Журналист Андрей Медведев уверен, что Тегеран не оставит без ответа убийство Сулеймани

Москва, 3 января. Иран не оставит без ответа убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. С таким мнением выступил журналист ВГТРК Андрей Медведев.

Он напомнил, что на протяжении около 200 лет Иран был «полуколонией, полуинструментом» в руках европейских держав, однако начиная с революции 1978-1979 годов Тегеран начал вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.

«Из объекта ближневосточной большой игры он (Иран. — Прим. ФАН) стал ее субъектом. Причем серьезным игроком. США натравили на Иран Саддама [Хусейна] — Тегеран выстоял в войне. Запад ввел санкции — Тегеран справился. Тегеран объявили изгоем — он с персидской дерзостью этим гордится», — написал Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Иран смог построить эффективную армию, и политическая система страны работает. Кроме того, Тегеран смог объединить вокруг себя шиитские территории Ирана, Сирии, Ливана, Йемена и Афганистана. Медведев напомнил и о роли Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии.

«Так что убийство Сулеймани это чуть больше, чем просто политическое убийство. Это, для иранского руководства, покушение на право Тегерана быть самостоятельным игроком в регионе. И ответ точно будет. Не факт, что сразу, но персы народ, мыслящий категориями — десятилетия, века. И ответ может случиться в Йемене, в Ливане», — считает Андрей Медведев.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный рассказал о своей встрече с генералом Сулеймани в Сирии. По мнению репортера, для Ирана командующий спецподразделением «Аль-Кудс» был отцом побед над террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

Напомним, Касем Сулеймани погиб при ударе по аэропорту Багдада. Пентагон заявил, что удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом.

1 Организация запрещена на территории РФ.