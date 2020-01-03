Ликвидация аварии на магистральном водопроводе в Комсомольске-на-Амуре. ФАН-ТВ

В Комсомольске-на-Амуре проходит ликвидация аварии на магистральном водопроводе. Из-за прорыва трубы затоплены тротуары и проезжие части четырех улиц: Сидоренко, Первостроителей, отрезки улицы Ленина и Вокзальной. Жители города не могут по ним пройти, а машины с трудом проезжают затопленные дороги. По предварительной информации, на место крупной коммунальной аварии прибыл глава города Александр Жорник.