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Ликвидация аварии на магистральном водопроводе в Комсомольске-на-Амуре. ФАН-ТВ

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В Комсомольске-на-Амуре проходит ликвидация аварии на магистральном водопроводе. Из-за прорыва трубы затоплены тротуары и проезжие части четырех улиц: Сидоренко, Первостроителей, отрезки улицы Ленина и Вокзальной. Жители города не могут по ним пройти, а машины с трудом проезжают затопленные дороги. По предварительной информации, на место крупной коммунальной аварии прибыл глава города Александр Жорник.

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