Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Юшков связал повышение цен на нефть с авиаударом США по Багдаду

58
0 Оставить комментарий

Юшков рассказал, как авиаудар США по Багдаду увеличил цены на нефть  

Вследствие авиаудара США по территории рядом с международным аэропортом столицы Ирака погибло не меньше 10 человек. Среди погибших — иранский генерал Касим Сулеймани. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение главы иранского спецназа, о чем сообщил Пентагон. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей связал именно с этими событиями последовавшее вскоре за авиаударом повышение цен на нефть.

Данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE свидетельствуют о том, что нефть марки Brent прибавила сегодня более 3% и выросла в цене выше 69 долларов за баррель. Нефть именно этой марки составляет основной процент от общего объема торгов. 

«Я думаю, что нынешнее повышение цен на нефть — это реакция на обострение отношений США и Ирана, реакция на нанесение ракетного удара Соединенными Штатами и убийство одного из лидеров Ирана, одного из значимых военных деятелей», — пояснил Юшков.

Эксперты агентства Bloomberg также связывают такой рост цен на нефть с убийством Сулеймани, который с 1998 года возглавлял элитное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), являющегося официально признанной частью вооруженных сил Ирана.

Юшков рассказал, как авиаудар США по Багдаду увеличил цены на нефть  

«Здесь, конечно, все трейдеры исходят из того, что это может привести к эскалации на Ближнем Востоке, и тут работает классическая формула: если происходит что-то вокруг Ирана, то риск перекрытия выхода из Персидского залива в мировой океан повышается, и это отражается на цене», — заключил Юшков.   

Эксперт заверил, что России нечего бояться, пока цена на нефть держится в коридоре 60–70 долларов за баррель. Это вполне допустимый предел. Возможно, в ближайшее время следует ожидать некоторой экономической рецессии на какое-то определенное время. 

Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Ранее убийство Сулеймани было названо «нападением на Иран».

В МИД РФ действия Вашингтона назвали авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности в регионе.

Тело убитого Сулеймани перевезут из Ирака в Иран.

Новости партнеров

Новости партнеров