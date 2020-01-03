Юшков связал повышение цен на нефть с авиаударом США по Багдаду

Вследствие авиаудара США по территории рядом с международным аэропортом столицы Ирака погибло не меньше 10 человек. Среди погибших — иранский генерал Касим Сулеймани. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение главы иранского спецназа, о чем сообщил Пентагон. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей связал именно с этими событиями последовавшее вскоре за авиаударом повышение цен на нефть.

Данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE свидетельствуют о том, что нефть марки Brent прибавила сегодня более 3% и выросла в цене выше 69 долларов за баррель. Нефть именно этой марки составляет основной процент от общего объема торгов.

«Я думаю, что нынешнее повышение цен на нефть — это реакция на обострение отношений США и Ирана, реакция на нанесение ракетного удара Соединенными Штатами и убийство одного из лидеров Ирана, одного из значимых военных деятелей», — пояснил Юшков.

Эксперты агентства Bloomberg также связывают такой рост цен на нефть с убийством Сулеймани, который с 1998 года возглавлял элитное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), являющегося официально признанной частью вооруженных сил Ирана.

«Здесь, конечно, все трейдеры исходят из того, что это может привести к эскалации на Ближнем Востоке, и тут работает классическая формула: если происходит что-то вокруг Ирана, то риск перекрытия выхода из Персидского залива в мировой океан повышается, и это отражается на цене», — заключил Юшков.

Эксперт заверил, что России нечего бояться, пока цена на нефть держится в коридоре 60–70 долларов за баррель. Это вполне допустимый предел. Возможно, в ближайшее время следует ожидать некоторой экономической рецессии на какое-то определенное время.

Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Ранее убийство Сулеймани было названо «нападением на Иран».

В МИД РФ действия Вашингтона назвали авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности в регионе.

Тело убитого Сулеймани перевезут из Ирака в Иран.