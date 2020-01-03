Эрдоган одобрил закон об отправке военных в Ливию

Анкара, 3 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию.

Правительство Турции накануне одобрило законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию. Как пояснила ранее газета Sozcu, не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Также, как утверждает издание, Анкара рассмотрит возможность поставки оружия, разработанного турецкими специалистами.

Турция тесно сотрудничает с террористами ПНС Ливии, поставляя им оружие и боеприпасы, а также направляя в североафриканскую страну сирийских джихадистов. Турецкий президент ранее говорил, что допускает возможность отправки военных в Ливию, если получит официальный запрос от Триполи.

На днях Лига арабских государств (ЛАГ) после экстренного совещания по Ливии приняла резолюцию, призывающую отказаться от любого военного вмешательства.