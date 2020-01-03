Глава Козульского района Красноярского края арестован за взятку

Красноярск, 3 января. Правоохранители арестовали главу Козульского района Красноярского края по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по региону.

Согласно предварительной версии следствия, 31 декабря обвиняемый получил от местного предпринимателя 100 тысяч рублей, которые стали частью взятки в размере 350 тысяч рублей, за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

«Чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Следователи не исключили, что это далеко не единственный эпизод преступной деятельности чиновника.

Согласно информации на официальном сайте Козульского района, его главой является Федор Гардт. Последний раз его избрали на этот пост летом 2015 года на пять лет.

Ранее исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева задержали в Красноярском крае по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.