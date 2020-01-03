Тело убитого США Сулеймани перевезут из Ирака в Иран

Тегеран, 3 января. Тело убитого командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани перевезут из Ирака в Иран. Об этом сообщили иранские СМИ.

«Тело мученика Сулеймани и других погибших мученической смертью в результате атаки США доставляют в Иран из аэропорта Багдада», — говорится в сообщении.

В пятницу США нанесли ракетный удар по району аэропорта Багдада. Помимо Сулеймани при атаке погиб замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Пентагон объявил, что ударить по Ираку распорядился президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает КСИР, элитным подразделением которого командовал генерал, террористической организацией.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани, а многие страны и политики осудили действия Штатов. В частности, военный репортер Евгений Поддубный назвал убийство генерала нападением на Иран.