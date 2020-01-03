Военный репортер Поддубный назвал убийство Сулеймани нападением на Иран

Москва, 3 января. Убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани — нападение на Иран, заявил военный репортер Евгений Поддубный.

Журналист вспомнил о разговоре с иранским генералом в Сирии, который длился 15 минут. Поддубный несколько раз случайно встретил иранского генерала в Сирии, но отчетливо помнит встречу в Абу-Кемале: Сулеймани вместе со своими охранником и переводчиком сидели у дороги и разговаривали с местным крестьянином.

«Наша группа проходила мимо, и мы остановились. Генерал поздоровался. Попросил не снимать его. Но с интересом поговорил. Рассказал о своем видении обстановки, о потенциале ИГИЛ1 (террористическая организация запрещена в России), вообще о ситуации в регионе. Говорили минут 15. После он попрощался и уехал на пыльном джипе», — написал Поддубный в Telegram-канале.

По мнению журналиста, командующий «Аль-Кудс» для Ирана был отцом побед над террористами «Исламского государства»1, он пользуется огромной популярностью на родине.

Говоря о действия США, Поддубный заявил, что американской стороне «плевать» на судьбы миллионов людей, проживающих в регионе. У каждого президента США «должна быть своя война», указал репортер.

«КСИР по версии США — террористическая организация, но они такие же террористы, как КССО США. Убийство Сулеймани — это нападение на Иран. Даже Израиль, как мне кажется, не стал бы наносить удар по Сулеймани», — пояснил он.

В пятницу стало известно, что при ракетном ударе США в Ираке был убит Сулеймани. Многие страны уже призвали стороны к сдержанности и не совершать действия, которые могут усилить напряжение в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.