Нефтяная компания Бенгази прекратит сотрудничество с Турцией, решившей вторгнуться в Ливию

Бенгази, 3 января. Нефтяная компания Arabian Gulf Oil Company (Agoco) осудила решение турецкого парламента, одобрившего резолюцию по отправке войск в Ливию. Об этом говорится в заявлении, распространенном предприятием.

Ранее, 2 января, парламент Турции принял инициативу, позволяющую ввести войска в Ливию. Arabian Gulf Oil Company в своем заявлении осудила турецких парламентариев, поддержавших «позорную и враждебную» позицию по отношению к ливийскому народу. Отмечается, что председатель правления Agoco, члены правления и все сотрудники нефтяной компании осуждают «колониальную политику» Турции.

«Наша армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром (…), способна победить любую агрессию с суши, моря и воздуха», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Arabian Gulf Oil Company в знак поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Хафтара приняла решение о приостановке всех отношений с турецкими компаниями.

«В ответ на возмутительную позицию Турции правление компании приняло решение приостановить все свои сделки с турецкими компаниями», — сказано в заявлении.

Напомним, в декабре стало известно, что Турция может ввести войска в Ливию для якобы нормализации ситуации в стране. Позже стало известно, что так называемое Правительство национального согласия Ливии, опирающееся на поддержку боевиков, направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

В связи с решением турецкого парламента от 2 января 2020 года Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, грубо нарушающих национальный суверенитет и независимость Ливии. В совместном заявлении трех стран также подчеркивалось, что решение турецкого парламента нарушает резолюцию Совбеза ООН № 1970, согласно которой было введено эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Напомним, Турция активно поддерживает связь с боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии. Неоднократно сообщалось, что из Турции террористам ПНС Ливии поставляют оружие и боеприпасы, а также перебрасывают сирийских джихадистов.

Так называемое Правительство национального согласия было искусственно сформировано при поддержке Запада в 2015 году. По факту эта структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, состоит из разрозненных незаконных вооруженных формирований, ответственных за революцию 2011 года. В составе этих группировок действуют члены запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1. Сейчас под контролем ПНС Ливии находятся столица страны — город Триполи — и еще ряд населенных пунктов на северо-западе государства.

Активизация исламистских группировок началась в Ливии в результате кризиса, разразившегося в стране после свержения и убийства Муаммара Каддафи. С 2014 года Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию, в результате которой большую часть восточных ливийских территорий удалось освободить от джихадистов. Весной 2019 года Хафтар отдал приказ о начале очередной фазы операции «Аль-Карама», направленной на зачистку Триполи от боевиков так называемого ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.