Политолог Брутер объяснил катастрофичность решения Трампа убить Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит за убийство руководителя спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп, отдавший приказ об уничтожении генерала, показывает свою «ковбойскую психологию», предполагающую самоуправство и вседозволенность. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Позже выяснилось, что приказ об уничтожении был отдан лично Дональдом Трампом. В связи с гибелью генерала Сулеймани верховный лидер Ирана объявил трехдневный траур в стране.

«Жестокая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Касема Сулеймани. — Прим. ФАН) кровь, как и кровь других мучеников», — говорится в заявлении Хаменеи.

Как утверждает Владимир Брутер, убийство Сулеймани военными США отрицательно скажется на ситуации на Ближнем Востоке, и нельзя точно сказать, как Иран отреагирует на него.

«Однако США интерпретируют ответную реакцию Ирана как прямую и явную угрозу. Вопрос в том, что именно Иран предпримет в сложившейся ситуации. Так или иначе, у страны есть более адекватные и менее адекватные ответы. К примеру, председатель комитета иранского парламента по вопросам обороны уже указал, что 36 американских баз находятся в зоне досягаемости. Такое заявление можно также расценивать как угрозу. Но я надеюсь, что Иран не будет применять таких средств, которые приведут к очень жесткой и немедленной эскалации конфликта между странами. Иран может отреагировать более адекватно и расчетливо в отношении США. Но для общей ситуации в мире США осуществили почти что катастрофическое решение», — рассказал Брутер.

Тем не менее часть американской политической элиты уже задумывается о последствиях убийства генерала и резко осуждают действия президента США, уточняет политолог.

«Вопрос только в том, что Трампу это все безразлично. Он вообще ни на чье мнение не обращает внимание. А тут появился удачный повод, чтобы показать отсутствие последствий для него после убийства Сулеймани. Это обычная позиция Трампа: мол, мне можно убивать, а меня нельзя», — подчеркнул эксперт.

При этом Брутер напомнил, что с американским образом мышления, как у Трампа, все познакомились еще в XIX веке, когда первый раз услышали про ковбоев.

«Соответственно, ковбойская психология никуда из них не исчезла, а наоборот, она проросла и дала свои негативные плоды. Мы можем говорить о ковбойской экономике и менталитете. Но если им до сих пор везло, то это не значит, что будет везти всегда. Хочется, чтобы основная мировая держава думала о других и о завтрашнем дне», — отметил эксперт.

В военном ведомстве США рассказали, что была проведена операция непосредственно против командующего силами спецназначения «Аль-Кудс». Корпус стражей исламской революции также подтвердил, что командующий «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США. По имеющейся информации, ракетный удар пришелся по автомобильной колонне, в одной из машин которой находился Сулеймани.

В качестве причины своего агрессивного шага Вашингтон назвал стремление предотвратить «враждебные действия» со стороны Ирана. В частности, Сулеймани обвинили в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство США в Ираке.