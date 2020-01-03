Сирия, 3 января. США призывают американских граждан покинуть территорию Ирака. Произошел взрыв в городе Аль-Баб в северной части Алеппо. Турция заявила об уничтожении начальника разведки РПК в Иракском Курдистане, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами на юго-востоке Идлиба; нанесли удары по позициям радикалов на юго-западе от Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Аль-Баб на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке СВУ в районе Гувейран в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о нейтрализации начальника разведки Рабочей партии Курдистана (РПК) Метина Арслана в Ираке.

Соединенные Штаты: призвали своих граждан покинуть территорию Ирака.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в одном из районов, занимаемых протурецкими формированиями, произошел новый взрыв. Детонировало СВУ, которое было заложено в городе Аль-Баб на северо-востоке провинции. Никакой информации о возможных пострадавших пока не поступало. В установке взрывного устройства подозреваются курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность. Напомним, накануне взрыв, в организации которого также обвиняют членов Отрядов народной самообороны (YPG), прогремел в Джараблусе.

Тем временем на юго-западе от административного центра провинции снова вспыхнули перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Тот же источник передает, что подразделения САА, дислоцирующиеся в районе города Тель-Васыт, ведут артобстрел позиций исламистов на подступах к населенным пунктам Джазрайя и Заммар. Информация о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока выясняется.

Провинция Идлиб

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на юго-востоке Идлиба продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандформирований. Противники обмениваются ударами недалеко от населенных пунктов Ат-Тах, Джарджаназ, Аль-Касабия и Аль-Киркат, в районе которых ранее исламисты пытались организовать контрнаступление. О потерях сторон ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Поступила информация о взрыве в городе Хасака, оккупированном курдскими вооруженными бандгруппами. Как передает новостной портал Al Nour, сработала бомба, которая была заложена в районе Гувейран. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал, ограничилось лишь материальным ущербом. В установке СВУ обвиняются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые нередко осуществляют подпольные вылазки в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Ирак

В ближневосточном регионе продолжает накаляться обстановка после атаки США на высокопоставленных членов формирований «Хашд аш-Шааби» и «Корпуса стражей исламской революции», произошедшей в Ираке сегодня ночью. Как передает на своей странице в сети Telagram военный источник (rybar), по всей стране отмечаются митинги в поддержку Ирана. С осуждением действий США также выступило и Министерство иностранных дел Сирии. В связи с возможностью эскалации конфликта Израиль, который также неоднократно совершал атаки на позиции проиранских формирований, усиливает меры безопасности на северной границе. В то же время США обратились к американским гражданам, находящимся на территории Ирака, с призывом покинуть страну. Напомним, жертвами налета США стали заместитель главы Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Касем Сулеймани, а также еще шестеро их соратников.

Между тем Telegram-канал (infantmilitario) сообщает о том, что Анкара заявила об уничтожении начальника разведки Рабочей партии Курдистана (РПК) Метина Арслана в ходе спецоперации в северной части Ирака. Напомним, Турция ведет борьбу с радикальными курдскими бандгруппами, базирующимися вблизи ее границ.

1 Организация запрещена на территории РФ.