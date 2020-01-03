Социологи назвали города России, где чаще всего ругаются матом

Москва, 3 января. Финансовый университет при правительстве РФ по итогам исследования назвал города, жители которых чаще всего употребляют ненормативную лексику.

Опрос проводился в населенных пунктах, где проживают более 250 тысяч человек. Социологи выяснили, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.

Оказалось, что наиболее часто мат встречается в речи жителей Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута.

«Реже всего подобную лексику используют жители Петрозaводскa, Чебоксaр, Вологды, Сaнкт-Петербургa и Химок», — передает НСН.

Как отмечает телеканал «360», исследователи также решили сопоставить полученные данные с уровнем жизни и показателями экономической активности населения. Выяснилось, что чаще ненормативную лексику используют в тех городах, где хуже общая экономическая ситуация.

Похожее исследование проводилось в мае 2018 года. Тогда социологи Zoom Market назвали лидерами в употреблении мата жителей Перми. Второе и третье места распределили между собой Воронеж и Иваново. По мнению коммерческого директора агентства Андрея Штырова, на современное поколение негативно влияют отечественные музыкальные группы, использующие мат в композициях, и ролики с видеохостинга YouTube.

Как отметил ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, однако использовать его нужно как «специи» в языке, то есть только в особых случаях.