Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Москва, 3 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.

Политик не исключил, что после произошедшего в Ираке ракетного удара, в результате которого погиб генерал, в разных частях планеты могут произойти убийства американских граждан.

«Их могут совершить из мести за весьма популярного не только в Иране, но вообще среди шиитов генерала», — заявил он в комментарии журналисту Владимиру Соловьеву.

Жириновский напомнил, что шииты во многих странах внимательно следят за тем, как Иран противостоит США, и будут теперь проявлять солидарность с Тегераном.

«Так что атаки со стороны США только укрепят позиции Ирана на Ближнем Востоке», — заключил он.

Напомним, Сулеймани командовал элитным подразделением КСИР, который Вашингтон считает террористической организацией. Генерал погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним скончались еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Пентагон подтвердил, что распорядился провести атаку американский президент Дональд Трамп. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Ирана.

МИД РФ расценил действия Вашингтона как авантюрный шаг, способный привести к росту напряженности во всем регионе, и выразил соболезнования народу Ирана. В этой стране объявлен трехдневный траур.