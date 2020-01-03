Манукян предложил Пугачевой поучиться давать концерты у Киркорова

Москва, 3 января. Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева провалилась со своим концертом-возвращением, считает общественный деятель Вадим Манукян. Он предложил исполнительнице поучиться у бывшего супруга и певца Филиппа Киркорова, как делать зрелищные шоу.

Манукян раскритиковал выступление Пугачевой, добавив, что ее концерт совсем не тянет на юбилейный концерт-возвращение, несмотря на прекрасную работу танцоров и «шпагаты» балерины Анастасии Волочковой.

«Народная артистка СССР вполне могла и более дорогой, с точки зрения декораций, концерт устроить. Не будем говорить о мировых звездах, но даже в наших широтах есть с чем сравнить. Концерты Киркорова по декорациям на порядок выше по качеству и их он возит по всей стране, да и за рубеж тоже», — сказал общественник в беседе с изданием «Дни.ру».

По его мнению, юбилейный концерт Пугачевой «получился на троечку». Кроме того, эксперт Госдумы оказался не в восторге от фильма-концерта народной артистки Советского союза.

В прошлом году Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей концертом. Билеты на выступление артистки раскупили практически сразу же.

Юбилейный сольник стал основной для полнометражного фильма «Тот самый концерт», который уже показали в российских кинотеатрах. Согласно данным «Кинопоиска», картину посмотрели более 310 тысяч человек.