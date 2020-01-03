В МИД России прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани. События дня. ФАН-ТВ

Убийство Сулеймани Сирия, Китай, Россия и другие страны осуждают убийство лидера «Аль-Кудса», генерала Сулеймани. Он погиб при ракетном ударе США. Представители министерства иностранных дел нашей страны выразили соболезнование иранскому народу и с сожалением отметили, что агрессивные шаги Вашингтона могут привести к напряженности во всем регионе. Трагедия произошла сегодня, 3 января. Американцы атаковали район аэропорта в Багдаде. В это время там находился лидер «Аль-Кудс». В Пентагоне подтвердили, что нанесли удар по распоряжению президента Трампа. По мнению американцев, Сулеймани планировал нападение на их дипломатов и военнослужащих. Впрочем, Вашингтон уже давно незаслуженно считал уважаемого в Иране генерала террористом. Тегеран заявил, что отомстит США. После гибели Сулеймани в республике объявили трехдневный общенациональный траур.

Нефтяной вопрос Белоруссии Нефтяной вопрос зашел в тупик. Россия перестала поставлять черное золото Белоруссии. Об этом сегодня заявили в концерне «Белнефтехим». Нефтеперерабатывающие заводы соседней страны работают не в полную мощность, но Минск до сих пор прорабатывает контракты на поставку сырья. Рассматривается не только Россия, но и другие источники. Как отметили в «Транснефти», транзит через территорию республики не прекращался, а, вот российские нефтедобывающие компании не подавали заявки на поставку сырья в Белоруссию. Почему? Пока что компании не объяснили этого. Напомним, ранее Москва и Минск не смогли договориться о новом контракте на поставку сырья. Однако эксперты считают, что с экономической точки зрения закупка российской нефти для Белоруссии будет гораздо выгоднее.

Смена лондонского посла Посол Великобритании в Москве покидает свой пост. 3 января у Лори Бристоу истекает срок полномочий. Он руководит дипмиссией последние четыре года. Это один из самых непростых периодов в истории российско-британских отношений. Громкое дело Скрипалей, обвинение России во вмешательстве в Brexit… Но как признался Бристоу, если бы он получил предложение остаться в своей должности на такой же срок, то он бы непременно его принял. Чем теперь займется дипломат — пока неизвестно. Он признается, что хотел бы продолжить выстраивать взаимоотношения между странами. А новым послом Королевства в России станет Дебора Броннерт. Это первая женщина, которая представит интересы Лондона в Москве.