Израильский журналист Вальдман назвал поздравление Зеленского продолжением «Слуги народа»

Киев, 3 января. Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского было продолжением сериала «Слуга народа», в котором глава государства играл главную роль, заявил израильский журналист Александр Вальдман в эфире интернет-канала ITON TV.

Вальдман считает, новогоднее обращение Зеленского к украинцам сделано в стиле КВН, а не как должен поздравлять с праздником глава государства. По его словам, при просмотре новогоднего поздравления главы Украины у него возникло ощущение, что он смотрит сериал «Слуга народа».

Израильский журналист заявил, что Зеленский позаимствовал идеи для обращения из сериала. Например, по словам Вальдмана, украинский лидер так же, как и его герой в сериале — Василий Голобородько — частично говорит и на русском, и на украинском языках.

«Но там (в «Слуге народа». — Прим. ФАН) он говорит такие вещи замечательные, начиная от того, что «мы добились того, что украинцы на вертолетах летают в магазины». А вообще Украина простирается от «Симферополя до Сейшельских островов». У вас не создалось ощущение, что мы посмотрели не поздравление президента, а видеоклип главного действующего лица «Квартала 95», команды КВН», — пояснил израильский журналист.

«Слуга народа» — украинский сериал, который вышел в эфир в ноябре 2015 года. Кинокартина рассказывает о жизни простого учителя истории, который становится президентом Украины и пытается изменить страну. Главные роли в сериале исполнили артисты «Квартала 95», в том числе Владимир Зеленский.