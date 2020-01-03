Насралла заявил, что после убийства Сулеймани США не добьются своих целей

Бейрут, 3 января. Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла пообещать отомстить США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По его мнению, после ракетного удара по аэропорту Багдада, при котором погиб иранский военачальник, Штаты не смогут добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке.

«Наказание убийц генерала Сулеймани становится задачей отрядов исламского сопротивления по всему миру», — передает заявление Хасана Насраллы телестанция Al Manar.

Ранее Насралла заявил, что сторонники ливанского шиитского движения «Хезболла» готовы продолжить дело Касема Сулеймани.

Напомним, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб при ударе по багдадскому аэропорту. Пентагон заявил, что удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом.