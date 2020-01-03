МИД Франции заявил о негативных последствиях убийства США генерала Сулеймани

Париж, 3 января. Стабильность и деэскалация в регионе — приоритет для Франции после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. Об этом заявила госсекретарь по европейским делам при французском МИД Амели де Моншален.

По словам дипломата, убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало следствием эскалации, продолжающейся в регионе в последнее время.

«Необходимо, чтобы были созданы условия, которые позволят гарантировать стабильность в регионе», — подчеркнула госсекретарь.

Де Моншален заверила, что в ближайшие часы власти Франции будут контактировать с партнерами, поскольку действия США повлекут за собой негативные последствия.

«Для мира в этом достаточно нестабильном регионе, для международной коалиции против ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ. — Прим. ФАН), (…) для ядерного распространения», — объяснила дипломат.

Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что атака была проведена по распоряжению американского президента Дональда Трампа с целью предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. Генерал командовал элитным подразделением КСИР, который Вашингтон считает террористической организацией.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков выразил мнение, что убийство генерала силами США резко ухудшит ситуацию на Ближнем Востоке и осложнит обстановку за его пределами.

1 Организация запрещена на территории РФ.